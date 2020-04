Coronavirus: Obstetra viaja en bicicleta para llegar al centro de salud y atender a sus pacientes

En tiempos de crisis surgen los héroes que enfrentan con valor las situaciones difíciles. Hoy que el coronavirus (covid-19) causa estragos en el mundo, se necesitan de actos como el de Yoshida Irina Eto Aymar, una de las muchas profesionales de la salud que cada día batalla contra esta crisis de salud.

El solo el hecho de salir a la calle para cumplir con su deber hace de Yoshida Eto un ejemplo. Mientras que al resto de la población se nos ordena en aislamiento social para evitar contagios, ella es una de las que la devoción la llama y asiste a su centro laboral sin escatimar esfuerzos.

Hoy se ha convertido en una “heroína” al ser fotografiada en su bicicleta para ir desde su vivienda en Catacaos (Piura) hasta el centro de salud de San Pedro donde labora.

De acuerdo al relato de la mujer, el viernes santo se encontraba en el cementerio de Catacaos esperando una movilidad que la pudiera llevar a su centro de trabajo, en el establecimiento de salud 1-4 San Pedro.

“En ese momento me encontraba esperando cualquier medio de transporte que me pudiera llevar hasta mi centro de trabajo, como no veía ningún vehículo transitando, decidí regresar a mi casa, para desempolvar mi bicicleta y pedalear”, expresó.

Una fotografía yendo a trabajar la hizo famosa. Y se ha convertido en heroína por su vocación, por su responsabilidad, por sentir que tiene un deber con sus pacientes y con la comunidad. Nada la amilana. Ni los 40 minutos que tuvo que recorrer en su “bici”.

“No he hecho nada extraordinario, simplemente pedaleé. Hay colegas en zonas extremas que hacen cosas mucho más sacrificadas para salvar la vida de mujeres gestantes y evitar muertes maternas y neonatales”, dijo al ser entrevistada.

En el domingo de Pascua recibió al reconocimiento de la población por las redes sociales y fue entrevistada por muchos medios de comunicación. Pero ella no cree que hace algo especial, siente que solo cumple con su deber.

Yoshida, nunca imaginé que un acto tan simple como el tomar su bicicleta y pedalear hasta su destino tuviera esta reacción en todos los piuranos quienes la consideran una heroína.

La obstetra asistencial, quien lleva 21 años ejerciendo esta profesión, resalta la importancia de atender la salud materna neonatal y la salud sexual reproductiva, las cuales no se pueden detener.

“Ante estas situaciones no tenemos que buscar obstáculos, pues nosotras como obstetras tenemos un compromiso muy importante con las gestantes”, indicó.

Yoshida aprovecha la tribuna mediática para pedir por sus colegas. Realiza una serie de pedidos para el gobierno central y pide que no discriminen a las obstetras ya que también tienen derecho a contar con un equipo de protección personal.

Yoshida también es docente universitaria en la Universidad los Ángeles de Chimbote (ULADECH) y ha recibido mensajes de admiración por parte de sus alumnas quienes le dicen:“Es un ejemplo a seguir”.

Nos comenta que todos los mensajes de felicitaciones por parte de su familia, amigos, colegas y alumnas por su acto lo toma con mucho cariño y humildad.

La profesional de la salud también pide y exhorta a los piuranos a quedarse en casa con sus familias “porque si no esta situación será mucho más difícil”, enfatizó.

(Información compartida de Andina)

