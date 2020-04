“No me siento bien”, el relato de una mujer con fiebre durante 10 días que murió sin tener COVID-19

“Murió de unas fiebres misteriosas”, fue lo que escribió Liliana Giménez durante el padecimiento que vivió durante semana y media hasta que falleció sin tener otro síntoma que no fuese la fiebre… Y muchos la criticaban por, supuestamente, tener coronavirus.

La mujer de 44 años, nacida en Buenos Aires, se encargó de presagiar su final a modo de sátira con una serie de mensaje a través de su cuenta de Twitter, donde algunos usuarios la tildaron de “loca” sin saber que más adelante se llevarían una inesperada sorpresa.

Bajo el nombre de Lilipad, Liliana empezó a relatar su día a día desde que una calentura empezó a hospedarse en su organismo, su única salida era comunicarse con el sistema de salud de La Falda, en Argentina, pero jamás tuvo una atención concreta.

Las referencias a la literatura en su narración hicieron que los cibernautas tomaran mayor atención a sus tweets, generando una interacción con la finalidad de captar la atención de las entidades correspondientes para que la mujer pueda ser socorrida al igual que los miles de casos por COVID-19.

Nuevo día, otra historia

Liliana se encargaba de escribir un nuevo capítulo de su autobiografía cada 24 horas. Cada vez que atrapaba la atención de más personas, sus mensajes irónicos empezaban a coger más fuerza y sentido: “No me siento bien y le dije a marido que se fijara si había dos puntitos de sangre en el almohadón y se rió. Aguanten las referencias literarias”, publicó el 29 de marzo.

“38,3 hasta luego amigos, los quise”, dijo Lilipad como dando a entender que había el momento de partir. Sin embargo, los nuevos lectores de su ‘obra’ incitaban a que se realizara la prueba del COVID-19 para que pueda ser atendida por especialistas.

Los recién ingresados no sabían que la finalidad de la mujer es que puedan atenderla, pero que el sistema de salud no mostraba interés en su caso a pesar que se estaba volviendo más público que de costumbre debido a sus tweets.

Y recién me haces caso

El último domingo de marzo logró su objetivo: la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) de la provincia de Córdoba se puso en contacto con Liliana. Solo le recetaron paracetamol y guardar reposo para el “clásico dolor de columna” que la aquejaba desde hace día, el cual lo hizo saber en su post.

Otra vez el sistema de salud le era indiferente y su situación se tornaba cada vez más complicada: “Como si me hubiera caído de un camión en movimiento. Pero ahora tengo febrícula nomás. Ningún otro síntoma preocupante”, manifestó el día 30 en su cuenta de Twitter.

“Hace siglos que no me daba tanta fiebre”, notificó. Sin embargo, ni bien se levantó cogió el teléfono para comentar su situación actual: “Actualización: anoche 39,6° pese al paracetamol. Dice Apross que aumente la dosis, pero que no vaya a los centros de salud. No califico para Covid-19 ni para dengue”.

Llegó la hora de decir adiós

La situación de Liliana había golpeado muy fuerte al pueblo argentino, el caso que había iniciado como una narrativa en Twiiter pasó a rebotar fuertemente en Facebook, donde los cibernautas empezaron a replicar su casa para que pueda recibir la ayuda necesaria.

“Después de nueve días de agonía por el sistema de salud, finalmente me llevan a internar. Besos a todos”, puso Lilipad el lunes 6 de abril luego que la noche anterior padeciera otro ataque de fiebre. Ese mismo día se le realizó una radiografía de tórax y el resultado arrojó una neumopatía, lo cual activó el protocolo por Covid-19 y la trasladaron de urgencia a la Clínica La Falda.

El subsecretario de salud de Villa Giardino, Jorge Soria, informó a La Estafeta Online, que se apersonó a la casa de Liliana cuando el viernes 3 entabló comunicación por primera vez con el establecimiento sanitario local.

NO TE LO PIERDAS: Científicos peruanos trabajan para encontrar la vacuna contra el coronavirus

Suspendo mi cuenta para siempre

El último lunes le realizaron el hisopado de rutina y la conectaron a un respirador, pero ya era demasiado tarde: estaba viviendo sus últimos minutos de vida. Lilipad había sufrido un paro cardiorespiratori, y no falleció por tener coronavirus, sino por el abandono del sistema de salud.