¿Cómo enfrentar un posible despido tras la crisis por el coronavirus?

Durante la cuarentena, muchos cambios en la vida cotidiana han llegado sin embargo, no podemos dejar de lado el temor por perder el empleo a causa de la expansión del covid 19 y su efecto en el mundo económico

Y es que la cuarentena y el aislamiento social obligatorio ha obligado a que más de un negocio haya tenido de dejar de funcionar y por ende los ingresos se han visto reducidos, por lo que, es probable, que se vean en la necesidad de reducir el personal.

Aunque esto puede causar mucha ansiedad en los trabajadores, es importante mantener la calma en caso puedan despedirte de tu trabajo. Si esto es lo que puede suceder, aquí te dejamos algunos consejos a tomar en cuenta.

De acuerdo al psicólogo argentino, Juan Arando Corbin, estos son algunos consejos que nos deja para afrontar esta situación.

1. Acepta el duelo

Esto no solo se refiere a la muerte o la ruptura con alguna pareja, el despido también es una pérdida. Habrá cambios en tu vida, pero lo necesario es aceptarlo y tomarlo con calma.

2. Revisa que todo sea legal

Sí puede que por la situación sea necesario, pero es ideal que conozcas todos tus derechos y esto se dé bajo todo el régimen de la ley. SI sientes que es injustificado, no dudes en hacer tu reclamo.

3. Olvida que es algo personal

Hay varios motivos por los que se da un despido, no es necesario que sea por algo contra ti. Como te lo explicamos, la situación que el mundo viene atravesando puede convertirse en el causante de ello. Así que no dudes de ti y, sobre todo, de tus capacidades profesionales.

4. Toma decisiones inmediatas

Si esto fue lo que pasó, no habrá marcha atrás, así que es momento de tomar al toro por las astas y comenzar a tomar decisiones de qué es lo que harás luego de esto.

5. Conócete a ti mismo

Si tu trabajo es de muchos años, es momento de conocer todo y ver si realmente solo te mantenías en una zona de confort. Reflexiona sobre ti, lo que aprendiste o lo que eres capaz de hacer para tu futuro.

6. Tómale atención a las finanzas

Sí, antes de tomar una decisión importante es necesario que saques cuentas. Es cierto que todos tenemos gastos en el mes, por ello no dudes en ser realistas con lo que sucede. Saca las cuentas necesarias y si es momento de reducir los gastos, tendrás que hacerlo.

7. Sobre todo, ten actitud positiva

Es cierto que no te encuentras frente a una situación agradable pero, queramos o no, es una situación que no podemos evitar. Así que es momento de tener actitud positiva y comenzar a adaptarte a los cambios. Puede que no seas la única persona a la que le sucede.

Ya lo sabes wapa, es momento de mantener la calma y ver el lado positivo de todo. Recuerda que la vida está llena de cambios y lo ideal es adaptarse a ellos. Ten actitud positiva y busca la manera de siempre salir adelante.