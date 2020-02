El estricto régimen de ejercicios y dieta que pudieron matar a Demi Lovato

Demi Lovato fue entrevistada en el podcast Pretty Big Deal de Ashley Graham donde reveló los trastornos alimenticios que había pensado superar luego de combatirlos por varios años; sin embargo, se dio cuenta justo a tiempo que estaba cayendo en una realidad alterna.

“Pensé que había encontrado la recuperación cuando no lo hice”, fueron las primeras declaraciones de la cantante estadounidense cuando le mencionaron sobre sus problemas alimenticios.

El estricto régimen de ejercicios y dieta que estaba siguiendo por un “especialista” no hacía nada más que perjudicarla, llevándola a subirse de peso de manera abrupta tal como se vio reflejado en sus fotografías publicada en su Instagram.

“Estaba cansada de arrojarme al suelo con entrenamientos y dietas extremas. Pensé que los últimos años fueron la recuperación de un trastorno alimentario, pero en realidad estaba cayendo completamente en eso de nuevo. Y me di cuenta de que quizás mis síntomas no eran tan obvios como antes, pero definitivamente fue un problema de alimentación”, narró Demi Lovato.

La artista también reconoció que permanecía casi toda la semana metida en el gimnasio con el objetivo de mejorar su apariencia; sin embargo, esa decisión la estaba llevando por un camino equivocado.

“Estaba en esa situación, y simplemente me estaba tirando al suelo. Honestamente, creo que eso fue lo que llevó a que todo sucediera durante el año pasado, pensé que había encontrado la recuperación cuando no lo hice, y luego viví esta mentira y traté de decirle al mundo que estaba feliz conmigo misma cuando realmente no lo estaba”, agregó.

Cabe resaltar que Demi Lovato está preparando su regreso musical donde se espera que muestre una nueva versión, dejando de lado los estereotipos que sobrevuelan nuestra sociedad.