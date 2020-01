¿No logras tonificar tu abdomen? 4 mitos que te estarían saboteando

Alcanzar la tonificación de la zona del torso es el objetivo de muchas personas y una de las formas más efectivas de lograrla es la ejecución de abdominales, algunas otras personas optan por realizar ejercicios vinculados a la respiración como el pilates o el yoga.

Es más, en muchos otros casos, se prefiere hacerlos usando una faja para, supuestamente, acelerar el proceso de tonificación. Sin embargo, en el camino a lograr la tan esperada tonificación, se cometen ciertos errores que dificultan el logro del objetivo. Estos son cuatro de los mitos más recurrentes, señalados por Elaine Chang especialista de la clínica láser Aquamed. ¡Atenta y toma nota!

Mito 1: Solo realizar abdominales reducirá la barriga

Al hacerlos esta zona se calienta, trabaja, se tonifica y no pierde líquidos, pero es necesario que la actividad esté acompañada por ejercicios aeróbicos complementarios para poder conseguir la tan ansiada pérdida de grasa. Además, el ritmo, la intensidad y la alimentación son factores básicos para lograrlo.

Mito 2: El dolor no garantiza el éxito

La contracción producto de los abdominales, generará cierto calor en la zona, el mismo que representa un trabajo bien ejecutado; sin embargo, no sentirlo no quiere decir que los ejercicios están realizándose de modo incorrecto. Por ello, es necesario siempre contar con la asesoría de un entrenador.

Mito 3: La única forma de tonificar el torso es haciendo abdominales

Existen otras opciones en lo que respecta a actividad física como el spinning y algunas de las posturas del yoga o del pilates. Ello responde a la relación que existe entre el control de la respiración y el ejercicio de los músculos del torso.

Mito 4: Usar faja al hacer ejercicios ayudará a reducir medidas

El uso de estas desencadena sudoración en la zona del abdomen y además promueven el exceso de deshidratación. Ello sin mencionar que podrían resultar algo incómodas.

Finalmente, el especialista hace mención de un aspecto importante: la alimentación “aun cuando una persona se encuentre siguiendo una dieta, si esta presenta exceso de calorías y es desproporcional al gasto energético corporal, podría conllevar a la acumulación de grasa abdominal. Lo más recomendable es el consumo de frutas, hortalizas, legumbres, frutos secos, verduras y cereales integrales", indicó.

Estos alimentos ayudarán a eliminar la grasa. "Al hacer abdominales se tonifican y fortalecen los músculos que están detrás de la grasa acumulada, pero si esa grasa no se elimina, no se ven y no se definen", agrega.