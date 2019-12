¿Sabías que consumir picante puede evitar accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos?

El ají es una especia muy consumida en los diferentes platillos, ya que para algunos les parece le da un sabor especial a la comida, mientras que otros mencionan que es dañino para la salud. Ante ello, un nuevo estudio científico ha dejado en claro el verdadero valor de este alimento picante.

De acuerdo a un estudio científico publicado en la revista científica Journal of the American College of Cardiology sostiene que las personas que comen ají tienen un 34 % menor de fallecer a causa de un ataque cardiaco.

Asimismo, reveló que este resultado se da en las personas que comen ajíes al menos cuatro veces por semana, mientras que la muerte por accidente cerebrovascular se redujo a más de la mitad.

También se observó que el ají redujo el riesgo de muerte por cualquier causa en un 23 % en comparación con aquellos que normalmente no lo incorporaban este alimento en su dieta diaria.

“El aspecto más interesante es que la protección proporcionada por el chile es independiente del tipo de dieta adoptada en su conjunto, o si se come de manera saludable, o si se elige una dieta menos saludable, el efecto protector del ají es el mismo para todos”, explicó una de las autoras del trabajo, Maria Laura Bonaccio, epidemióloga de Neuromed, a través de Redacción Médica.

Este nuevo estudio científico llamado Moli-sani, en el que se ha explorado las propiedades del ají en relación con el riesgo de muerte, explica que el compuesto del picante es bueno para la reducir la inflamación y limitar la propagación de las células cancerosas.

En tanto, Licia Lacoviello, profesora de la Universidad de Insubria en Varese, explicó que el chile es un componente fundamental de otras culturas. “A lo largo de los siglos, se asociaron propiedades beneficiosas de todo tipo con su consumo. Es importante ahora, que la investigación lo aborde de manera seria, proporcionando rigor y evidencia científica”.

Finalmente, es importante mencionar que a pesar de los diferentes valores nutritivos y preventivos que puedan tener los alimentos, se debe tener moderación en el consumo.