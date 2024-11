MIRA "Family by choice", capítulo 16 sub español completo ONLINE: LINK para ver el gran final

¡El gran final llegó! Tras varias semanas de tensiones, amores y risas, la serie coreana "Family by choice" estrenó su capítulo 16, el cual concluye el kdrama protagonizado por Hwang In Youp, Jung Chae Yeon y Bae Hyun Sung . Estas últimas escenas nos mostrarán cómo, tras varios problemas, las parejas de "Familia por elección" se unirán.

El capítulo 16 "Family by choice" se estrena el 27 de noviembre de 2024 vía TVing en Corea del Sur y en Viki en Latinoamérica. En esta aplicación, el kdrama es llamado "Familia por elección".

El episodio 16 de "Family by choice" en sub español lo puedes ver en el siguiente link: Ingresa aquí .

Inspirada en la serie china "Go Ahead", "Family by choice" nos presenta a Kim San Ha, Yun Ju Won y Kang Hae Jun, quienes comparten un vínculo entre ellos a pesar de no estar relacionados biológicamente.