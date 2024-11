MIRA "When the phone rings", capítulo 3 en sub español: cuándo estrena y dónde ver

Luego de estrenos como "Cásate con mi esposo" y "Familia por elección" , el mundo de las series coreanas no se deteiene y nos sorprende con el estreno de "When the phone rings" ("Cuando suena el teléfono"), un drama que combina suspenso, misterio y romance. Los capítulos ya están disponibles en Netflix .

El estreno del capítulo 3 de "When the phone rings" será el viernes 29 de noviembre de 2024. Para ver el episodio lo podrás hacer vía Netflix. INGRESA A ESTE LINK.

"When the phone rings" es el nuevo kdrama de Netflix

No. La serie está basada en la popular novela web de Kakao Page "The number you have dialed" de Geon Eomul Nyeo. La serie consta de 12 episodios.