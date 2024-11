"Jinx" temporada 2, cap 54 COMPLETO en español SIN CENSURA: link para leer el manhwa BL

En el último capítulo temporada 2 de "Jinx", vemos que Kim Dan renunció y dejó la casa de Jaekyung. El entrenador le dijo a JK que el joven se fue, pese a que intentó persuadirlo. "No hubo manera, ya lo tenía decidido".

Confundido, Jaekyung preguntó la razón y el entrenador le responde: "Cómo que por qué. Lo machacaste a más no poder después del combate . Antes de irse, dejó todo en orden para que el nuevo terapeuta pudiera empezar a trabajar enseguida. Es una pena, era bueno y profesional. Mientras sigues de descanso, buscaré a alguien más"

Molesto, JK deja el hospital y va a su casa. En medio del camino, el luchador dice: "¿Cómo se atreve a dejar el trabajo sin mi permiso? Al llegar a su casa, JK ve a la mudanza y pregunta inmediatamente por Dan. No lo halla, pero sí una carta de él.

"Sé que lo correcto sería despedirme en persona, pero imagino que eso no es lo que quieres. Así que prefiero escribirte una carta. Siento mucho que mi error haya arruinado tu pelea. Hoy renuncio como tu físico terapeuta y me voy de tu casa. Gracias por tu hospitalidad hasta el día de hoy. Al final del mes recibirás el dinero que recibí como pago por el tiempo que mi abuela ha estado en el hospital. Espero que encuentres alguien más competente que yo, recupérate pronto de tu hombro. Lo siento por los problemas que causé. Será mejor para los dos si me voy", se lee.