"Crónicas de causas y anhelos", cap 12 COMPLETO en español: LINK del manhwa PARA ADULTOS

LEE MÁS EN WAPA: El escalofriante video de Elisa Lam en un ascensor: el crimen que Netflix no dejó al olvido

"El corazón de loto", nombre en español de "The heart of the lotus", es escrito por Magyusik, nos lleva a través de una historia de romance y drama en medio de la época Joseon. En esta trama conoceremos a Chang-Yeon, un tercer hijo bastardo que se abrió camino hasta el trono a través de una lucha sin precedentes.