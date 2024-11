"The heart of the lotus", manhwa capítulo 11 en español COMPLETO: LINK de la historia PARA ADULTOS

Los manhwa para adultos están en su mejor momento, y "El corazón de loto", el reciente trabajo de Magyusik, ha atrapado rápidamente a los lectores. Con personajes intensos y una trama que no deja de sorprender, el pasado capítulo 10 de "The heart of the lotus" nos muestra al gobernador Chang-Yeon enfrentando las consecuencias de una noche inolvidable, por lo menos para él, junto a Sam-Myeong.

El intento del monarca por mantener a su lado a su amigo podría salirle caro, ya que él está decidido a escapar y reencontrarse con su hija. En esta nota, conoce cómo y dónde leer el capítulo 11 en español de "Crónicas de causas y anhelos".

LINK para leer el capítulo 11 de "The heart of the lotus" en español

Para poder leer el capítulo 11 de "El corazón de loto" en ESPAÑOL, solo lo podrás hacer vía Lezhin Comics. Aquí te dejo el LINK aquí para leer "Crónicas de causas y anhelos". ¡Recuerda apoyar a la autora leyendo el manwha oficial!

Avance de "The heart of the lotus", capítulo 10 en español

A Lezhin llegó el capítulo 10 de "Causas y anhelos", historia escrita por Magyusik. En el portal de manhwas solo para adultos, ya es uno de los más vistos los martes.

Fecha de estreno del capítulo 10 de "The heart of the lotus"

El capítulo 11 de "The heart of the lotus" está programado para el 5 de noviembre de 2024. A continuación, revisa cuándo podrás leer el manhwa de acuerdo a tu país:

LEER "The heart of the lotus" , capítulo 11 en México, Honduras y El Salvador: 7.00 a. m. del martes 5 de noviembre de 2024

¿De qué trata "Crónicas de causas y anhelos"?

"El corazón de loto", nombre en español de "The heart of the lotus", es escrito por Magyusik, nos lleva a través de una historia de romance y drama en medio de la época Joseon.