LEE "The heart of the lotus", manhwa capítulo 10 en español COMPLETO: LINK de la historia +18

Esta temporada, los manhwa siguen siendo populares entre los cibernautas y el estreno de "The heart of the lotus", escrito por Magyusik, ya ha captado rápidamente la atención de los lectores de las historias para adultos. Con una trama cautivadora y personajes complejos, ahora, el capítulo 10 de "Anhelos y Destinos" nos mostrará cómo el gobernador Chang-Yeon, quien pasó una intensa noche con Sam-Myeong en su intento por retenerlo, tendrá que lidiar con su amigo intentando huir.

Avance de "The heart of the lotus", capítulo 10 en español

A Lezhin llegó el capítulo 10 de "Causas y anhelos", historia escrita por Magyusik. En el portal de manhwas solo para adultos, ya es uno de los más vistos los martes.

LINK para leer el capítulo 10 de "The heart of the lotus" en español

Para poder leer el capítulo 9 de "El corazón de loto" en ESPAÑOL, solo lo podrás hacer vía Lezhin Comics. Aquí te dejo el LINK aquí para leer "Crónicas de causas y anhelos". ¡Recuerda apoyar a la autora leyendo el manwha oficial!

Fecha de estreno del capítulo 10 de "The heart of the lotus"

El capítulo 10 de "The heart of the lotus" está programado para el 29 de octubre de 2024. A continuación, revisa cuándo podrás leer el manhwa de acuerdo a tu país:

LEER "The heart of the lotus" , capítulo 10 en México, Honduras y El Salvador: 7.00 a. m. del martes 29 de octubre de 2024

, capítulo 10 en México, Honduras y El Salvador: 7.00 a. m. del martes 29 de octubre de 2024 LEER "The heart of the lotus" , capítulo 10 en Perú, Colombia y Ecuador: 8.00 a. m. del martes 29 de octubre de 2024

, capítulo 10 en Perú, Colombia y Ecuador: 8.00 a. m. del martes 29 de octubre de 2024 LEER "The heart of the lotus" , capítulo 10 en Bolivia y Venezuela: 9.00 a. m. del martes 29 de octubre de 2024

, capítulo 10 en Bolivia y Venezuela: 9.00 a. m. del martes 29 de octubre de 2024 LEER "The heart of the lotus" , capítulo 10 en Argentina, Brasil y Chile: 10.00 a. m. del martes 29 de octubre de 2024

, capítulo 10 en Argentina, Brasil y Chile: 10.00 a. m. del martes 29 de octubre de 2024 LEER "The heart of the lotus", capítulo 10 en España: 2.00 p. m. del martes 29 de octubre de 2024.

¿De qué trata "Crónicas de causas y anhelos"?

"El corazón de loto", nombre en español de "The heart of the lotus", es escrito por Magyusik, nos lleva a través de una historia de romance y drama en medio de la época Joseon.

"Crónicas de causas y anhelos" se puede leer en Lezhin