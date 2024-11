VER "Family by choice", capítulo 9 en sub español completo: cómo ver el kdrama gratis

El estreno del capítulo 10 de "Familia por elección" ha mostrado la escena que los fanáticos tanto pedían, la confesión de sus sentimientos por parte de San-Ha a Joo-Won. Con el regreso de los hermanos a la ciudad, la joven ahora deberá decidir qué hacer con la confesión y cómo esta podría afectar la relación con su familia. En esta nota conoce cómo y dónde ver los episodios de "Family by choice".

El capítulo 10 "Family by choice" se estrena el 6 de noviembre de 2024 vía TVing en Corea del Sur y en Viki en Latinoamérica. En esta aplicación, el kdrama es llamado "Familia por elección".

El episodio 10 de "Family by choice" en sub español lo puedes ver en el siguiente link: Ingresa aquí .

En el avance del episodio 10 de "Familia por elección", se nos muestra a Joo-Won incómoda por el regreso Hae-Joon y San-Ha. Ella está ocupada y les dice que no los acompañará a cenar. Más adelante, la joven llega a su departamento, el cual comparte con Dal, y le cuenta sobre el retorno de sus 'hermanos'.

Al día siguiente, las amigas se topan con sus nuevos vecinos, quienes no son más que Hae-Joon y San-Ha. Por otro lado, Joo-Won le dice a San-Ha que vaya a su panadería para que conversen. El momento clave del capítulo se da casi al final, cuando San-Ha le confiesa sus sentimientos a Joo-won, los cuales ha ocultado sus últimos 10 años.

Inspirada en la serie china "Go Ahead", "Family by choice" nos presenta a Kim San Ha, Yun Ju Won y Kang Hae Jun, quienes comparten un vínculo entre ellos a pesar de no estar relacionados biológicamente.