Una de las series favoritas del año está por terminar, pero no todas son malas noticias para los fans del UCM. El estreno del capítulo 8 de "Agatha All Along", promete darnos las respuestas que tanto queremos sobre el futuro de Agatha Harkness y de Wiccan, el hijo de Scarlet Witch que apareció en el Sendero de las brujas. Si como a mí también te gustó tanto esta historia de Marvel, en esta nota te cuento todos los detalles sobre el gran final de "Agatha en todas partes".