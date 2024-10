"Regreso al pasado: Reencuentro con mi principe encantador", drama chino COMPLETO en español: LINK del cdrama

Si eres de lo que busca una serie nueva para ver, los cdramas son una buena opción si es que no quieres ver una historia larga, pero que sea entretenida. Con títulos populares como "La traición del amor" y "Mi esposo es poderoso" , en redes sociales como TikTok y Facebook se viene viralizando "Regreso al pasado: Reencuentro con mi príncipe encantador". En esta nota te cuento cómo y dónde ver los episodios en español latino.

Para ver los capítulos de "Regreso al pasado" lo podrás hacer vía Dramabox. Ingresa AQUÍ para ver la serie china en sub español. Así también, la aplicación StardusTV cuenta con el cdrama .

Sinopsis: "Wendy Luz, una humilde joven, se casa con Leon Smith, el CEO de una importante empresa. Sin embargo, su matrimonio no es feliz, ya que él no la ama y solo se casó para contentar a su abuela. En medio de las humillaciones contra Wendy por parte de León, la joven viaja en el tiempo y decide no volver a cometer el mismo. Ella cambia su destino y se presenta ahora como una mujer renovada y decide concederle el divorcio a León. Su nueva vida inició".