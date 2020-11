Itzan Escamilla y Omar Ayuso dejan Élite tras acabar cuarta temporada

Élite 4 se encuentra en grabaciones, y de acuerdo a medios españoles, también se está rodando la quinta en paralelo y mientras los actores Ester Expósito, Danna Paola, Mina El Hammani y Jorge López se despiden de la serie, es momento de darle la bienvenida a los nuevos rostros como Manu Ríos, Carla Díaz, Martina Cariddi y Pol Granch.

Sin embargo, en una reciente entrevista, hay otros dos personajes que contaron algunos detalles personales, además de la ficción que los catapultó a la fama e indicaron que no seguirán más en la historia. Estos son ni más ni menos que Itzan Escamilla y Omar Ayuso.

En el caso del actor que da vida a Samuel, Itzan confesó que padeció de Coronavirus entre finales de agosto y comienzos de septiembre. Esto coincide con la información que había trascendido sobre la suspensión de las grabaciones por un caso positivo dentro del elenco y comentó que pese a tener todas las medidas, el confinamiento lo tiene lleno de estrés y caos.

“Yo fatal, fatal. Te lo prometo. Me está dando una angustia ahora mismo… Creo que lo estoy pasando peor que en el confinamiento estricto. Porque en el confinamiento como que tampoco tenía posibilidad de ver un poco fuera y pensaba que esto iba a acabar pronto. Ahora estoy con un miedo… Bueno, miedo no, angustia. Me apetece hacer cosas y no puedo hacer nada”, manifestó.

Ante esto, tanto él como Omar confirmaron que ya no participarían de la quinta entrega y que esperan lo mejor para sus compañeros.