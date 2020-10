Ewan McGregor rodará serie de Obi-Wan Kenobi en marzo de 2021 | VIDEO

Ewan McGregor regresará a su mítico papel de Obi-Wan Kenobi a partir de marzo de 2021, cuando comenzará el rodaje de la esperada serie sobre el universo Star Wars anunciada el pasado verano.

"Es la historia de Obi-Wan Kenobi. Empezamos a rodar en marzo del año que viene", dijo el actor desde su casa durante una videollamada en directo con The Graham Norton Show de la cadena BBC.

A tiempo que confirmó el rodaje, Kenobi avanzó que contará la historia de Obi-Wan Kenobi enmarcada entre los acontecimientos de "Episode III – Revenge of the Sith" y "Episode IV – A New Hope".

Sobre la posibilidad de regresar al personaje habiendo pasado tanto tiempo (en 2005 se estrenó la última película con McGregor), el actor de 49 años bromeó con que ahora se parece más que antes a Alec Guinness, quien interpretó a Obi-Wan Kenobi con 63 años.

"Cuando era mucho más joven, trataba de imaginar a Alec Guinness haciendo sus movimientos cuando era más joven. (...) Esta vez tendré una edad más cercana a él y será un desafío parecerme en algo. Un honor", afirmó. (Fuente: EFE)

¿Quién es Ewan McGregor?

Ewan Gordon McGregor es un actor y director de cine y televisión escocés, principalmente famoso por haber protagonizado la película de culto Trainspotting (1996), las películas románticas de Hollywood Moulin Rouge (2001) y Abajo el amor (2003).

Además por haber interpretado a Obi-Wan Kenobi en los tres primeros episodios de la saga Star Wars. Entre sus papeles cinematográficos, ha interpretado a personajes musicales, por lo que ha grabado y colaborado en diferentes bandas sonoras.

Ewan McGregor se declara fascinado de la cultura boliviana

"La Paz me fascinó, porque es una de las primeras ciudades que he visitado en las que la comunidad indígena no estaba marginada. Es realmente una ciudad con cultura indígena, boliviana e hispana, en partes iguales", describió Ewan McGregor, quien abandonó Hollywood para recorrer junto a Charley Boorman toda América Latina.