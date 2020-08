Nacho celebró su cumpelaño número 37 de la mejor manera, lanzando su serie web “Miguel, al final del día”. En este audiovisual, el cantante mostrará cómo es en su vida cotidiana.

Ante ello, Melany Mille, novia del cantante, no dudó en dedicarle un emotivo mensaje. “Dios bendiga infinitamente tu vida”, escribió en su cuenta de Instagram.

Ignacio Mendoza compartió el primer capítulo de su serie, llamado “Fracasé”. “Este es el primer capítulo de Maruto Films”, indicó el artista, cuya idea nació de forma repentina.

”De repente sacó una cámara, empezó a hacerme preguntas y me dijo: “dentro del carro el lente son mis ojos y, fuera de él solo imagina que no estoy (...) Anoche me visitó (Iván Enrique Ramos) para mostrarme un proyecto “por terminar” y me sorprendió con el avance de una serie de varios capítulos que llamó ‘Miguel, Al Final Del Día'; una recopilación de sus experiencias a mi lado que quiere complementar con nuevas entrevistas”, contó Nacho sobre su gran amigo, con quien decidió enrumbar el proyecto.

Nacho celebró su cumpleaños soplando sus velas y pidiendo un deseo: “Que se acabe el coronavirus para ir a ver a mis hijos y abrazarlos a todos, llevarlos al cine, brincar las escaleras en el Dolphin Mall y montarnos todos amapuchados en un carro. Amén”.