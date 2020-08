The Witcher: Netflix confirma precuela titulada “Blood Origin”

Netflix anunció que el universo de “The Witcher” se extiende, al parecer lanzaran una precuela limitada de nombre “The Witcher: Blood Origin”. Esta historia tendrá 6 partes y hablará sobre el mundo élfico 1200 años antes de los eventos de la serie protagonizada por Henry Cavill. Además, contará cómo es que el mundo de los monstruos, hombres y elfos se unieron para convertirse en uno solo.

Lauren Schmidt Hissrich, actual showrunner de ‘The Witcher’ será Productora Ejecutiva, mientras que las labores de Showrunner recaerán en las manos de Declan de Barra quien también será Productor Ejecutivo. Por el lado, de Andrzej Sapkowski, creador de los libros tendrá el puesto de consultor creativo en la serie.

“Como fanático de la fantasía de toda la vida, estoy más que emocionado de contar la historia The Witcher: Blood Origin. Una pregunta se me quedó en la mente desde la primera vez que leí los libros de The Witcher: ¿Cómo era realmente el mundo élfico antes de la llegada cataclísmica de los humanos? Siempre me ha fascinado el auge y la caída de las civilizaciones, cómo la ciencia, el descubrimiento y la cultura florecen justo antes de esa caída. Cómo vastas extensiones de conocimiento se pierden para siempre en tan poco tiempo, a menudo agravado por la colonización y una reescritura de la historia. Dejando solo fragmentos de la verdadera historia de una civilización”, declaró Declan DeBarra.

Además, de la precuela de la serie, Netflix también anunció la segunda temporada de la serie y la realización de una película animada. Por ahora está confirmado que esta serie precuela se realizará en el Reino Unido, aún sin una fecha concreta para su lanzamiento.

“Es emocionante que el mundo de Witcher – como fue planeado desde el principio – se está expandiendo. Espero que atraiga a más fanáticos al mundo de mis libros”. – Cita de Andrej Sapkowski.