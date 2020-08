Televisa decidió sacar del aire al Chavo del 8 y otros programas de Chespirito

Lamentable noticia para los fanáticos de los personajes legendarios del recordado Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”. Ya que, tras 50 años de transmisión de sus programas, Televisa decidió sacarlos del aire por no poder llegar a un acuerdo con el Grupo Chespirito.

Así lo informó a través del Twitter Roberto Gómez Fernández, hijo del actor y director de la productora. No obstante, afirmó que están buscando la manera que retorne a la pantalla chica.

“Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos”, escribió en la red social.

Asimismo, lamentó sin dar nombres de los directivos, que consideren que los programas creados por su padre “ya no valen nada”.

“Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo... Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia”, se puede leer en su mensaje.

La noticia dio la vuelta al mundo, y según el conductor de radio y televisión de Univisión, el 31 de julio fue la última trasmisión ininterrumpida tanto en la televisión e Internet, en México y el extranjero.

“Por problemas económicos y legales entre Grupo Chespirito y Televisa se ha detenido toda transmisión de sus programas en televisión abierta en México y más de 20 países. El 31 de julio fue el último día de transmisión ininterrumpida de los programas de Roberto Gómez Bolaños”.

Florinda Meza no se quedó callada

Florinda Meza, viuda del consagrado actor no dudó en dar su opinión también a través del Twitter, donde reveló que a ella no se le notificó nada sobre las negociaciones.

“Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”.

La actriz de 71 años de edad, criticó la decisión tomada por el grupo televisivo, ya que considera que va en contra de sus propios intereses comerciales y aseguró que los programas de Chespirito ya “son de culto”.

“Pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente. Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran”.

Hasta las 23:00 horas Grupo Televisa no ha emitido algún comunicado al respecto.