The Mandalorian consiguió 15 nominaciones a los Premios Emmy

The Mandalorian logró ser un gran éxito de la plataforma streaming de Disney +, dejando a muchos sorprendidos, sobre todo al conocer la cantidad de nominaciones a los importantes Premios Emmy, consiguiendo 15 de ellas.

La famosa serie de la franquicia de Star Wars logró nominaciones para Mejor Drama, Mejor interpretación de voz en personajes, Diseño de producción para programa narrativo (media hora), Cinematografía para una sola cámara (media hora), Disfraces de fantasía / ciencia ficción, 3 Edición de imagen de una sola cámara para serie dramática, Maquillaje protésico, composición musical, actor invitado en una serie dramática para Giancarlo Esposito, 2 edición de sonido en una serie de comedia / drama de media hora, efectos especiales excepcionales y coordinación de acrobacias para una serie dramática, serie limitada o película.

A pesar que está muy lejos de las 26 nominaciones que obtuvo la serie de HBO, “Watchmen”, la serie del universo de Star Wars está como la quinta más nominada, después de “La maravillosa Sra. Maisel”, “Ozark” y “Sucession”, según las candidaturas anunciadas por la Academia de la Televisión de Estados Unidos.

Recuerda que la temporada 2 de ‘The Mandalorian’, que se filmó antes de que empiece la pandemia de la COVID-19, llegará a Disney+ en unos meses. Según se informa, Rosario Dawson aparecerá como el personaje favorito de los fanáticos de Ahsoka Tano, un aprendiz Jedi y Anakin Skywalker de la serie animada de televisión Star Wars: The Clone Wars y Star Wars: Rebels, y mucho más.

Aquí te dejamos la lista completa de los nominados a los Premios Emmy

Mejor actor principal en una serie limitada o película de televisión

Jeremy Irons (“Watchmen”)

Hugh Jackman (“Mala educación”)

Paul Mescal (“Gente normal”)

Jeremy Pope (“Hollywood”)

Mark Ruffalo (“Sé que esto es cierto”)

Mejor actriz principal en una serie limitada o película de televisión

Cate Blanchett (“Sra. América”)

Shira Haas (“Unorthodox”)

Regina King (“Watchmen”)

Octavia Spencer (“Self Made”)

Kerry Washington (“Pequeños fuegos en todas partes”)

Mejor actor principal en una serie de comedia

Anthony Anderson (“Black-ish”)

Don Cheadle (“Lunes negro”)

Ted Danson (“A Good Place”)

Michael Douglas (“El método Kominsky”)

Eugene Levy (“Schitt’s Creek”)

Ramy Youssef (“Ramy”)

Mejor actriz principal en una serie de comedia

Christina Applegate (“Dead to Me “)

Rachel Brosnahan (“La maravillosa Sra. Maisel”)

Linda Cardellini (“Dead to Me “)

Catherine O’Hara (“Schitt’s Creek “)

Issa Rae (“Insegura”)

Tracee Ellis Ross (“Black-ish”)

Mejor actor principal en una serie dramática

Jason Bateman (“Ozark”)

Sterling K. Brown (“This is Us”)

Steve Carell (“The Morning Show”)

Brian Cox (“Sucesión”)

Billy Porter (“Pose”)

Jeremy Strong (“Sucesión”)

Mejor actriz principal en una serie dramática

Jennifer Aniston (“The Morning Show”)

Olivia Colman (“The Crown”)

Jodie Comer (“Killing Eve”)

Laura Linney (“Ozark”)

Sandra Oh (“Killing Eve”)

Zendaya (“Euforia”)

Realidad excepcional / series de competición

“The Masked Singer”

“Nailed It”

“RuPaul’s Drag Race”

“Top Chef”

“The Voice”

Excelente serie de charlas de variedades

“Daily Show with Trevor Noah”

“Full Frontal with Samantha Bee”

“Jimmy Kimmel Live”

“Last Week Tonight with John Oliver”

“Late Show with Stephen Colbert”

Serie limitada excepcional

“Little Fires Everywhere”

“Mrs. America”

“Unbelievable”

“Unorthodox”

“Watchmen”

Serie de comedia excepcional

“Curb Your Enthusiasm”

“Dead to Me”

“The Good Place”

“Insecure”

“The Kominsky Method”

“The Marvelous Mrs. Maisel”

“Schitt’s Creek”

“What We Do in the Shadows”

Serie dramática excepcional

“Better Call Saul”

“The Crown”

“The Handmaid’s Tale”

“Killing Eve”

“The Mandalorian”

“Ozark”

“Stranger Things”

“Succession”