"Watchmen" logra 26 candidaturas en los Emmy y lidera competencia | VIDEO

"Watchmen", la miniserie de HBO, sorprendió este martes tras lograr 26 nominaciones de los Emmy, los premios más importantes de la televisión. Esta nueva edición le da la bienvenida a Apple y Disney en la pequeña pantalla, alcanzando también importantes candidaturas.

Las producciones de Netflix alcanzaron 160 nominaciones en total, sin embargo, "The Mandalorian" (Disney+) y "The Morning Show" (Apple TV+) no se quedaron atrás. Ambas plataformas han lanzado sus plataformas de "streaming" en un año de récord en consumo televisivo por la pandemia del coronavirus.

Fran Scherma, presidente de la Academia de la Televisión de EE.UU., resaltó a estas marcas por interesarse en "educar, informar y entretener" en medio de una crisis global.

Cabe indicar que por ahora se desconoce en qué formato y cómo se emitirá la gran gala, la cual está pactada para el 20 de septiembre en Los Ángeles.

¿De qué se trata Watchmen?

Watchmen tiene lugar en una realidad alternativa, 34 años después de los eventos de la serie de cómics en la que se inspira. Los vigilantes, una vez vistos como héroes, han sido prohibidos debido a sus métodos violentos, y su trama "abraza la nostalgia de la innovadora novela gráfica original al mismo tiempo que intenta abrir nuevos caminos".

La serie transcurre en Tulsa, Oklahoma, durante 2019. Un grupo de supremacistas blancos, la Séptima Kaballería, se ha apropiado de los escritos de Rorschach y su figura enmascarada para librar una guerra violenta contra las minorías y la policía que imponen reparaciones históricas especiales para las víctimas de la injusticia racial.

En la víspera de Navidad de 2016, durante un evento que se conoció como la "Noche Blanca", la Séptima Kaballería atacó las casas de 40 policías de Tulsa. De los que sobrevivieron, solo dos permanecieron dentro de la fuerza policial: la Detective Angela Abar y el Jefe Judd Crawford.

A medida que se reconstruía la fuerza policial, se aprobaron leyes que requerían que la policía no revelara su profesión y protegiera sus identidades mientras trabajaban luciendo máscaras, permitiendo que los vigilantes enmascarados trabajen junto a los oficiales en la lucha contra la Kaballería.