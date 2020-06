Hugh Jackman organizó reunión con los actores de X-Men tras 20 años del estreno

Con motivo del 20 aniversario del estreno de X-Men, Hugh Jackman organizó una reunión del reparto online. El evento contó con actores como Halle Berry, Patrick Stewart y Famke Janssen, además de un inesperado espontáneo: Ryan Reynolds.

"Toc, toc. Vaya, cuántas estrellas. ¿Era ese Ian McKellen?", preguntó el actor tras aparecer en la videollamada. "Ryan, el reparto y yo estábamos recordando momentos de la película que rodamos todos juntos", explicó Jackman.

"Me encantó esa película, espero que no os importe que me una, supongo que todos estuvimos en X-Men juntos", dice Reynolds. Sin embargo, tal como señaló Berry, Reynolds apareció en X-Men Orígenes: Wolverine, y no en la cinta original de 2000.

Pero el intérprete no fue el único que entró en la reunión. También aparecieron por sorpresa Sophie Turner y James McAvoy, conocidos por sus roles de Jean Grey y Profesor X en Fénix Oscura. "Hay tantas líneas temporales", señaló Reynolds. "Lo siento, en realidad pensé que esto era una reunión de Juego de tronos", se excusó Turner antes de irse. "Yo tengo una reunión de James Bond", expresó Janssen, que también dejó la videollamada.

Berry, McAvoy y Stewart fueron los últimos en irse, dejando solos a Reynolds y Jackman. "Solo quedamos tú y yo, Logan", aseguró el protagonista de Deadpool. Antes de finalizar el clip, aparece brevemente Liev Schreiber. "X-Men Orígenes: Wolverine reunidos. ¡Sí!", gritó el artista.

Jackman debutó como Wolverine en 2000 en X-Men y posteriormente participó en X-Men 2, X-Men: La decisión final, X-Men: Días del futuro pasado, X-Men Orígenes: Lobezno, Lobezno inmortal y Logan. Por su parte, Reynolds interpretó por primera vez a Deadpool en un cameo en X-Men orígenes: Wolverine, y posteriormente hizo dos cintas protagonizadas por el héroe en solitario.

