"Dark": ¿Te gustaría conocer los lugares que se filmó la serie? | FOTOS

El estreno de la última temporada de 'Dark', se esperó por más de medio año con gran expectativa para resolver las dudas que se quedaron en suspenso con la segunda parte de la serie.

Pero, muchos de sus seguidores no solo desean saber cómo termina el trama de Baran bo Odar y Jantje Friese, sino conocer los lugares donde se rodaron las escenas emblemáticas de la producción original de Netflix.

¿Dónde quedan los lugares que se grabaron la serie 'Dark'?

Aunque la historia se desarrolló en un pueblo ficticio llamado Winden, lo cierto es que se grabaron en diferentes sitios que estaban ubicadas a unos kilómetros de Berlín.

La serie que ganó el Premio Adolf Grimme a mejor ficción televisiva, se ha convertido en tendencia, tanto así que muchos de sus fanáticos les encantaría viajar a Alemania y conocer las áreas donde se registró los hechos más esperados que fueron remotos y otras de difícil acceso.

Bosque de Grünewald

Si bien se construyó la locación de 'Dark' con la intervención de la tecnología, algunas escenas se registraron en un bosque que genera misterio y se ubica en el municipio Grünewald, a los alrededores del lado Teufelssee y el centro natural interactivo de Ökowerk.

Cementerio en Stahnsdorf

El cementerio Stahnsdorfer Suedwest se convirtió en el lugar intrigante de la serie que fue lugar real y el segundo más grande de Alemania. Además, se encuentra a un poco más de media hora de Berlín y sus carreteras conducen a otro lugar medular en la trama.

Vías abandonas de Friedhofsbahn

En 1913, las operaciones del tren comenzaron en un ferrocarril de vía única que conectaba Berlín-Wannsee con Stahnsdorf, que recibió el apodo de Friedhofsbahn – Cemetery Train en alemán. El tramo de las vías abandonadas, enmarcadas por un puente, es un paisaje recurrente en ‘Dark’.

Escuela Pública Reinfelder-Schule

En la serie de Netflix se hace referencia exacta del nombre de la institución que se encuentra en el cuarto distrito de Berlín: Charlottenburg-Wilmersdorf. Esta zona se identifica por aire tradicional y elegantes residencias.

Estudios Babelsberg

Es en este legendario estudio cinematográfico ubicado en Potsdam-Babelsberg, a las afueras de Berlín, donde se han construido más de dos centenares de locaciones que forman parte de la secuencia de ‘Dark’. Ahí también se recrea el ambiente sombrío y enigmático que la distingue.

¿A qué hora se estrena 'Dark 3 '?

Te presentamos el horario de liberación de Latinoamérica y España.

Perú, Colombia, México y Ecuador: 27 de junio, a las 2 a.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 27 de junio, a las 3 a.m.

Argentina: 27 de junio, a las 4 a.m.

Mientras que en España llegarán recién a las 9 a.m.

Nombre de los 8 capítulos de Dark 3: tercera temporada

1. Deja-Vu | EPISODIO 1

2. The Survivors | EPISODIO 2

3. Adam and Eve | EPISODIO 3

4. The Origin | EPISODIO 4

5. Life and Death | EPISODIO 5

6. Light and Darkness | EPISODIO 6

7. In Between | EPISODIO 7

8. Paradise | EPISODIO 8