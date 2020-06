¡La reemplazaron! Actriz de Grey´s Anatomy contó que la despidieron tras ganar un Emmy

Han pasado 15 años desde el estreno de la exitosa serie Grey´s Anatomy, hemos visto pasar muchos personajes que dejaron huella en los fans y otro que no tanto.

Una de las actrices que se recuerda con cariño es Loreyta Devine, más conocida como Adele Webber, la primera esposa de Richard Webber.

Su papel estuvo presente en las primeras temporadas del programa con apariciones esporádicas, pero que eran necesarias para la trama. Su presencia servía para recordar que Richard le fue infiel con Ellis Grey, madre de la protagonista, Meredith.

Al avanzar la historia, y al igual que Ellis, desarrolló la enfermedad de alzheimer, lo que provocó que Meredith arruinara el ensayo clínico y pusiera en riesgo la licencia de médico de Derek, para poder ayudarla.

Fue tan importante su rol que en 2011 se llevó un premio Emmy como Mejor Actriz invitada. No obstante, al poco tiempo su personaje falleció y ella fue despedida de la producción luego de ocho años trabajando con ellos.

“Gané un Emmy por este programa y me despidieron justo después de eso”, aseguró el año pasado en una conversación con Entertainment Weekly. “Me ‘mataron’ con esa maldita enfermedad de Alzheimer”, expresó.

La artista como en broma o en serio barajó que la aparición de la actriz y directora Debbie Allen pudo ser el motivo de la muerte de Adele.

Como se recuerda Allen interpretó a Catherine Avery, quien empieza una affaire con Richard cuando Adele ya se encontraba enferma. Para luego casarse con ella y hacer que sus apariciones sean más frecuentes en el drama médico. Además la actriz se volvió una de las directoras frecuentes de los episodios.

Pero resulta que esa no fue la primera vez que Debbie reemplazaba a Loretta en un trabajo. “Cuando estaba haciendo (el musical) Dreamgirls (1981), Debbie Allen llegó, se apoderó de eso, y yo me tuve que ir”, rió. “Luego vino a Grey’s Anatomy, se apoderó de eso también y yo me tuve que ir, otra vez”, añadió.

“Luego yo estaba en The Client List y dijeron que Debbie Allen iba a dirigir y me asusté como nunca”, afirmó agregando que a pesar de esto, tiene cariño hacia ella.

“Debbie me ha dirigido en un millón de cosas. ¡Amo a Debbie Allen, pero la verdad es la verdad!”, finalizó.