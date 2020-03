Actor de "Juego de tronos" y “The Witcher” dio positivo a test de coronavirus

El actor Kristofer Hivju, conocido por su papel de Tormund Giantsbane en famosa producción "Juego de tronos", dio positivo en el test de coronavirus. Fue el propio actor quien lo confirmó en su cuenta de Instagram.

"¡Saludos desde Noruega! Siento tener que decir esto, pero hoy he dado positivo por Covid-19", escribió en su red social.

"Mi familia y yo estamos en casa tanto tiempo como haga falta. Estamos con buena salud (solo tengo síntomas parecidos a un resfriado). Hay gente con mayor riesgo para los que este virus puede ser un diagnóstico devastador, así que es necesario que todos sean extremadamente cuidadosos", acotó el actor.

Tras hacer esta publicación, los seguidores del artista no dudaron en expresarle su solidaridad, pidiéndole que se cuide.

¿Quién es Kristofer Hivju?

Kristofer Hivju​ es un actor, director y guionista noruego. Es conocido por interpretar a Tormund Giantsbane en Game of Thrones, y a Rhodes en The Fate of the Furious.

Actualmente, el actor había sido elegido para interpretar a Nivellen en la serie de Netflix “The Witcher”.