Scarlett Johansson: “Las heroínas deberían ser algo más que "Batman con tacones"”

Scarlett Johansson está en plena promoción la última película del Universo Marvel, Viuda Negra, que a su vez será la segunda cinta marvelita protagonizada por un personaje femenino.

Y la actriz ha aprovechado las entrevistas para reivindicar el papel que las superheroínas se merecen en el cine, alegando que deberían ser algo más que "Batman con tacones".

"Espero que esta película continúe traspasando ese límite, de modo que podamos tener más superheroínas que sean inherentemente femeninas y no sean solo Batman con tacones o lo que sea", dijo la actriz a Entertainment Weekly señalando que la película de Viuda Negra existe gracias al éxito de otras cintas como Wonder Woman o Capitana Marvel, y que "no habría sido tan sustancial si se hubiese hecho hace 10 años".

La actriz continuó explicando que la fuerza de Viuda Negra como personaje proviene justo de esa feminidad.

"Tiene mucha inteligencia emocional, lo que le ha permitido sobrevivir sin superpoderes. Es alguien que resuelve problemas. Es una persona pragmática. Creo que muchas de esas cualidades son inherentemente femeninas", explicó en la entrevista.

En el pasado, la política personal de Johansson ha sido criticada por aceptar papeles que deberían haber estado reservados para otro perfil de intérprete, como en el caso de Ghost in the Shell, cuya decisión lógica habría sido contratar a un actor asiático.

El pasado noviembre también se criticó a la actriz por mostrar su apoyo a Woody Allen, acusado de abusos infantiles.

Viuda Negra explorará el pasado de la super espía Natasha Romanoff en una precuela ambientada antes de los eventos de Infinity War.

¿Cuándo se estrenará la “Viuda Negra”, película protagonizada por Scarlett Johansson?

La manipulación y utilización de mujeres jóvenes como armas será sin duda un tema fundamental en la película, que llegará a los cines, si la pandemia de coronavirus no lo impide, el próximo 1 de mayo.

(Con información de Europa Press)

