"Retablo": "Bait" se impone a cinta peruana en los premios Bafta 2020

"Bait", del director Mark Jenkin, se impuso este domingo a "Retablo" del peruano-británico Álvaro Delgado-Aparicio en el premio Bafta a mejor debut de un director británico.

En la 73 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, "Bait" se hizo con este galardón por delante de "Retablo"; "For Sama", de Waad al-Kateab y Edward Watts; Maiden, de Alex Holmes, y "Only You", de Harry Wootliff.

"Retablo", que cuenta las complejas relaciones entre el artesano de retablos Noé y su hijo Segundo, un niño en busca de certezas en una sociedad tradicional de la cordillera de los Andes, es el primer largometraje de Delgado-Aparicio.

"Retablo" es una película dramática peruana, debut del director Álvaro Delgado-Aparicio y estrenada en 2017 en el Festival de Cine de Lima. Se estrenó en salas comerciales en mayo de 2019.

La película fue seleccionada para representar a Perú en la categoría de Mejor película internacional de la 92.ª edición de los Premios Oscar y al premio Goya por mejor película iberoamericana.

¿De qué se trata?

La película se centra en Segundo (Junior Béjar Roca), un joven ayacuchano, a quien Noé, su padre, enseña el oficio familiar de construir retablos. Durante un viaje para vender sus productos se descubre un secreto que hará añicos la vida de la familia. El reparto también incluye Magaly Solier como Anatolia, madre de Segundo y esposa de Noé.