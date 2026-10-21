Delincuente resulta HERIDO tras recibir DISPARO ACCIDENTAL de su cómplice durante intento de secuestro

Cinco detenidos tras un ataque vinculado a secuestros y extorsión en Lima terminaron con un delincuente herido de arma.

Efectivos de la Policía Nacional detuvieron a presuntos implicados en el intento de secuestro. | PNP | Composición Lr

Efectivos de la Policía Nacional detuvieron a presuntos implicados en el intento de secuestro. | PNP | Composición Lr

Un intento de secuestro contra un empresario en Chorrillos concluyó con uno de los asaltantes herido por un disparo de su propio compañero y varios sospechosos capturados por la Policía Nacional. El incidente tuvo lugar en la avenida Cordillera Negra, cuando tres hombres armados intentaron someter a la víctima. Durante el forcejeo, uno de los delincuentes disparó accidentalmente, hiriendo a su cómplice en el cuello.

El herido, identificado como Cleider Cardoso Rodríguez, alias 'Carlitos', de origen venezolano, se encuentra bajo custodia policial en el hospital María Auxiliadora. Según un informe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), otros cinco sospechosos fueron arrestados en un operativo en Ate y San Juan de Lurigancho (SJL), el martes 20 de octubre.

Los detenidos están relacionados con la banda 'Los NG de Villa', en especial con la facción conocida como 'Los Yankys' del Tren de Aragua. Se les investiga por posibles delitos de secuestro, extorsión y otras actividades criminales.

Cámaras captan secuestro fallido en Chorrillos

Las cámaras de seguridad mostraron a tres individuos llegando a la avenida Cordillera Negra a las 7.35 a. m. en una moto y un coche negro. Según la Policía, esperaron hasta ver al empresario arribar alrededor de las 7.49 a. m.

Cuando el empresario aparcó frente a su negocio, los agresores lo rodearon e intentaron forzarlo para meterlo en un vehículo. La víctima resistió y su hermana salió en su defensa, provocando un forcejeo en plena calle.

Durante el altercado, un asaltante, vestido de buzo negro con franjas blancas y gorro, disparó su arma, hiriendo a su compañero en el cuello y dejando al herido sobre el empresario. Los demás agresores huyeron, abandonando al herido.

La Policía Nacional llegó poco después, asegurando el área y auxiliando al tiroteado, quien fue enviado de urgencia al hospital María Auxiliadora.

Captura de cinco sospechosos en Ate y San Juan de Lurigancho

Según el reporte de la Dirincri, el operativo permitió arrestar a cinco presuntos miembros de la banda en distintas ubicaciones de Lima.

El primer arresto tuvo lugar en Santa Elvira, Ate, y en el jirón Los Ópalos, San Juan de Lurigancho, donde capturaron a Junior José Bracho La Cruz, alias 'Bicho', de 24 años, y Joankli Alexander Martínez Yánez, alias 'Jey', de 18 años.

Se incautaron un vehículo de placa VCP-627, teléfonos y municiones.

En otra intervención en el jirón Los Ópalos 1709, Las Flores, SJL, fueron detenidos Wilber José Isturiz, alias 'Pool'; Omar Alejandro Arellán Arreaza, alias 'Omar'; y Amalexi Paola Peraza Aguirre, alias 'Pao', de 25 años.

Se confiscaron dos pistolas Glock, cargadores, 64 municiones y celulares. Una de las armas figura en una investigación por robo en Carabayllo, mientras que la otra tiene estado de internamiento vencido ante Sucamec.

Investigación sobre secuestros y extorsiones en Lima sur

La Policía señala que la banda, integrada por ciudadanos peruanos y extranjeros, operaría en distritos como Chorrillos, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador.

Se sospecha que están involucrados en secuestros y extorsiones contra empresarios y transportistas, operando por medio de secuestros extorsivos exigiendo dinero a cambio de liberar a las víctimas.