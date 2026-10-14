Reniec dará DNI GRATIS en 24 regiones de Perú hasta el 18 de octubre: descubre quiénes califican

La Reniec ha iniciado una iniciativa que brinda la entrega gratuita de documentos nacionales de identidad en 24 regiones del país , disponible hasta el 18 de octubre. Aquí te contamos a quiénes está dirigida esta propuesta.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) realizará una campaña itinerante de DNI gratuito del 13 al 18 de octubre en distintas localidades del país. La iniciativa busca facilitar el acceso a los servicios de identificación de las poblaciones prioritarias mediante jornadas de atención en municipalidades, plazas, auditorios y locales comunales.

La campaña se desarrollará en 24 regiones del Perú y contempla la realización de trámites relacionados con el Documento Nacional de Identidad (DNI), así como la entrega de documentos que ya se encuentran listos. Los ciudadanos interesados deben revisar previamente los lugares y horarios establecidos para cada jornada.

¿Quiénes pueden acceder a la campaña de DNI gratis de Reniec?

La iniciativa está dirigida a menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Los servicios disponibles pueden variar según el punto de atención, por lo que es importante consultar la programación antes de acudir.

Entre los procedimientos contemplados figuran el duplicado y la renovación del DNI, además de la entrega de documentos pendientes de recojo. Reniec también brinda orientación sobre gestiones vinculadas con los registros civiles.

DNI gratis en 24 regiones: revisa los lugares y horarios

Las jornadas de atención están programadas en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

Para conocer las sedes, fechas y horarios específicos, los ciudadanos pueden revisar la programación regional en el siguiente enlace:

¿Cómo saber si tu DNI ya está listo para recoger?

Quienes hayan realizado previamente un trámite pueden verificar el estado de su documento mediante la plataforma oficial de Reniec. Si el sistema indica que el procedimiento alcanzó el 100%, significa que el DNI está listo para ser recogido.

La consulta se encuentra disponible en este enlace:

Asimismo, Reniec ofrece servicios digitales para realizar determinados procedimientos sin acudir presencialmente a una oficina, como duplicados, renovaciones por caducidad y rectificaciones del estado civil de soltero a casado.