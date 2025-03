Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió el noroeste de Birmania (Myanmar) el viernes 28 de marzo, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos , entidad que monitorea la actividad sísmica a nivel global. En un primer momento, las autoridades locales no reportaron víctimas ni daños materiales.

Algunos testigos declararon al medio Myanmar Now que partes del Palacio histórico de Mandalay sufrieron graves daños, mientras que un puente en la localidad de Sagaing quedó completamente destruido.

En Bangkok, un edificio en construcción se desplomó tras el fuerte sismo de magnitud 7.7 que sacudió Tailandia y Myanmar al mediodía, según informó la policía. Hasta el momento, no se ha confirmado la existencia de víctimas.

La policía declaró a The Associated Press que se dirigía al sitio del derrumbe, ubicado cerca del popular mercado de Chatuchak en Bangkok, aunque no tenía información precisa sobre cuántos trabajadores se encontraban en la construcción al momento del incidente.