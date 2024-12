"Una vez, un amigo me dijo 'Miguel ¿Sabes qué? Tengo cáncer. Ayúdame, por favor'. Yo estaba rotando en cirugía plástica reconstructiva en el hospital Neoplásticas en el INEN y me acuerdo que en esa rotación pues tenía amigos también ahí dentro de cirugía plástica", expresó.

"El hecho está en que el cáncer se le complicó. Hizo una septicemia. Su esposa me llama y me dice '¿Sabes qué? Está agonizando'. Al final me llama llorando y me dice '¿Sabes qué? Ha muerto'. Murió mi amigo José", expresó.

"Al día siguiente, como se había recuperado, dije que lo iba a encontrar en UCI. Después que alguien está mal, con una septecemia donde lo ves. Llego y pregunto otra vez. Pregunto por él y me dicen no está y pensé que se había de nuevo muerto", acotó.

"De repente, me dicen en la cama tal y tampoco estaba en cama. Me pregunté de nuevo que había pasado. De repente lo veo al señor saliendo de la ducha, con su toallita. Le digo '¿Qué? Tú no estabas mal ayer' y me dice sí. Una cosa alucinante. Me dijo que ya estaba bien", subrayó.