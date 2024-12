SEDAPAL en emergencia: Mega proyecto de saneamiento “La Rinconada” en Lima estaría a punto de paralizarse

Los dirigentes acusan a los funcionarios de SEDAPAL no sólo de no solucionar los graves problemas del expediente técnico, sino de aplicar penalidades sin sustento técnico y legal, es decir, manifiestan que en junio de 2023 SEDAPAL aplicó dos penalidades que sumaban 116 millones de soles, las misma que la Junta de Resolución de Disputas dejó sin efecto por carecer de sustento técnico y legal.

Está penalidad mal aplicada generó intereses y un grave problema en la caja de la obra, generando a su vez retrasos en su avance: ´Si se debe o no penalizar al consorcio es un tema legal que tendrá que ver Sedapal, lo que nosotros decimos es, ¿acaso no pueden ejecutar las penalidades al final de la obra como señalan especialistas?, qué tanto apuro de hacerlo así a la mala, pareciera que quieren sacar a la empresa de la obra y no es que la defendamos, sino que ello postergaría muchos años más nuestra carencia de servicios básicos como lo son el agua y el desagüe. Tenemos así 18 años´ expresó Carlos Chávez, un alto dirigente de la zona afectada, quien representa a más de 2 millones de personas (416 mil familias aproximadamente).