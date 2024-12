Andrés Mendoza rompe su silencio y se manifiesta sobre la agresión sufrida por Juan Manuel Vargas

Andrés Mendoza rompió su silencio y brindó detalles acerca de lo sucedido con Juan Manuel Vargas. El 'Condor' sufrió una terrible agresión por parte del 'Loco' durante un evento deportivo realizado en el distrito de San Borja.

Andrés Mendoza brinda detalles de la agresión de Juan Manuel Vargas

De acuerdo con sus declaraciones, el ex delantero de la selección peruana indicó que, tras recibir un pase y en su afán de proteger la pelota, golpeó de forma inconsciente a Vargas, quien defendía la camiseta de Universitario en la Copa de Leyendas.

"Me dan la pelota y abro los brazos, y le chocó mi codo, es un contacto, es normal. El ‘Loco’ se agarra el labio y le hablo, le digo que no ha sido con mala intención", expresó en su programa 'Tinbet'.

Sin embargo, Mendoza confesó que se sorprendió con la reacción de Vargas, con quien ha compartido vestuario en la 'Bicolor' durante las eliminatorias de la década del 2000.

"Yo no esperé que él me meta una cachetada, me agarró por sorpresa. Cómo voy a saber que me iba a meter una cachetada, él jugó conmigo en la selección, hemos compartido vestuario, yo no esperé que reaccione así conmigo", subrayó.

Andrés Mendoza criticó a Juan Manuel Vargas

En referencia a la reacción que tuvo Juan Manuel Vargas, Andrés Mendoza no dudó en criticarlo fuertemente. Señaló que ese tipo de acciones no deben de volverse a manifestar, ya que no está bien visto.

"Lo que él hizo está mal porque nosotros vamos jugar, no vamos a pelear, si quiere pelear se va al ‘Mundialito’ de La Victoria. Nosotros vamos hacer deporte, va mucha gente, van muchos padres con sus niños, la imagen siempre hay que dejarla bien", destacó.