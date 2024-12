En diciembre, los peruanos tendrán la oportunidad de disfrutar de tres fines de semana largos gracias a la combinación de feriados y días no laborables dispuestos por e l Gobierno .

El primer fin de semana largo comenzará el viernes 6 de diciembre , declarado día no laborable para el sector público. Le seguirán el sábado 7, el domingo 8 (feriado por la Inmaculada Concepción) y el lunes 9, feriado en homenaje a la batalla de Ayacucho.

En cuanto a los días no laborables, las empresas privadas también pueden acogerse a esta medida, siempre y cuando haya un acuerdo entre empleadores y trabajadores para definir cómo se recuperarán las horas. Si no se alcanza un consenso, la decisión quedará en manos del empleador.

El segundo fin de semana largo será entre el lunes 23 y el martes 24 (Nochebuena), ambos días no laborables, y el miércoles 25, feriado nacional por Navidad. Al sumar el sábado 21 y domingo 22, se conformará un extenso período de descanso.

El tercer fin de semana largo abarcará el lunes 30 y el martes 31, días no laborables, junto con el miércoles 1 de enero, feriado por Año Nuevo. Junto con el sábado 28 y el domingo 29, los ciudadanos tendrán más tiempo para disfrutar en familia o relajarse.

Además, los días no laborables para el sector público en diciembre son:

El feriado es aplicable tanto para el sector público como para el privado y no requiere la recuperación de las horas no laboradas, a diferencia de los días no laborables compensables.