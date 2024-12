La víctima acudió ante la comisaría del sector para presentar la denuncia, por lo que se determinó elaborar un operativo que lograra con la detención del acosador in fraganti.

Totalmente desconcertado, el docente, quien impartía clases de Estadística en la mencionada casa de estudios, no lograba aterrizar en la realidad. Al borde de las lágrimas, pedía que no fuera arrestado, pero no pudo evitar su detención.