Presunto feminicidio en Piura: estudiante de medicina es hallada sin vida en su dormitorio

La madre de la victima, visiblemente afectada, hizo un llamado a las autoridades y pidió justicia para su hija. "Yo pido a la presidenta Dina Boluarte, al Ministerio de la Mujer que se haga justicia, que no quede impune. Ella era una niña muy tranquila. Ahora me llegó la noticia, una amiga revela todo lo que ella estuvo sufriendo, este joven la estuvo maltratando. Ella tenía hematomas, todas las pruebas están", manifestó la madre de la víctima, quien recordó que su hija iba a cumplir dos años estudiando en Piura.

Por su parte, el padre de Nohemy relató que la pareja de su hija acudió a la primera citación realizada por las autoridades, pero no ha querido brindar declaraciones desde entonces. "Se presentó en la primera citación, pero no ha declarado nada. Hasta el momento no se presenta, no habla, no quiere hablar. Ya no ha ido", comentó, mostrando su preocupación por la falta de cooperación del sospechoso.