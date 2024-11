Aunque no se ha declarado un feriado nacional , sí se ha confirmado un día no laborable en una región específica del país, brindando una oportunidad extra para disfrutar del tiempo libre.

Aunque el d ía no laborable en Moquegua no aplica a nivel nacional, aún quedan fechas importantes en el calendario para todos los peruanos. Aquí te recordamos los feriados oficiales que restan en este 2024:

Al igual que el día no laborable en Moquegua, las horas correspondientes a estas jornadas deberán recuperarse, garantizando que no se afecte la productividad en el sector público.

Es importante recordar que un día no laborable no equivale a un feriado. Mientras que los feriados están regulados como descansos remunerados obligatorios para todos los sectores, los días no laborables generalmente se aplican al sector público y requieren que las horas no trabajadas sean recuperadas posteriormente.