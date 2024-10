¿Gobierno APRUEBA feriado este jueves 31 de octubre por Halloween y la Canción Criolla? Esto dice El Peruano

A pesar de la importancia de estas celebraciones, el 31 de octubre no es un feriado oficial en Perú. Según el cronograma de feriados publicado por El Peruano, el 31 de octubre no ha sido declarado como feriado ni día no laborable. Sin embargo, el viernes 1 de noviembre sí es feriado en conmemoración del Día de Todos los Santos, una jornada de gran significado para quienes desean honrar la memoria de sus seres queridos.