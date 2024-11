También, usuarios de Facebook mostraron su preocupación por la caída de una de las billeteras digitales más populares de Perú. En los comentarios de la última publicación de Yape en la red social, algunos expresaron: "No funciona, se volvió a caer hasta mi tarjeta" o "Me acabo de transferir a mi cuenta Yape y sin embargo no me llega el dinero y mi saldo está en cero [...]".