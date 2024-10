Además de los productos naturales, la ex artista también está incursionando en el mercado del café orgánico. Su pasión por el café la ha llevado a seleccionar cuidadosamente granos de alta calidad, garantizando que cada taza no solo sea deliciosa, sino también saludable. Este emprendimiento refleja su compromiso con la sostenibilidad y la producción responsable.

"No confundan el estar arreglada con simplemente estar cómoda. Simplemente sentirte bien consigo misma. Hay personas que piensan que, como ya no me veo como antes, no estoy arreglada. Eso es un error", expresó.