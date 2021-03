Rimac: mujer con esquizofrenia lleva más de 40 dias desaparecida.

Jackelin Delgado Núñez de 41 años de edad , desapareció el 14 de enero del presente año en la zona de la Quebrada en el distrito del Rimac

“Mi hija sufre de esquizofrenia, ella necesita estar medicada, mi hija es buena no se mete con nadie, no tenía pareja ni nada , todos los vecinos por acá la conocen yo llevo 25 años viviendo aquí y nunca me he metido con nadie , nosotras trabajábamos limpiando casas de los vecinos” detallá Soraya Luz Delgado, madre de la fémina desaparecida.

Sin embargo, Jackelin semanas atrás había estado siendo acosada por un sujeto que vive a unas cuadras más arriba de su domicilio, el cual la seguía y hasta habría amenazado a la madre.

“Hay un chico que viene acosando a mi hija varías semanas, se pone al frente de mi casa y le tomaba fotos a mi hija, le tomaba fotos a mi casa y la seguía . Yo fui a la comiseria y puse una denuncia contra él, pero ahí quedó, nunca fueron a investigar, incluso él me amenazo” indica la mamá de Jackelin, haciendo responsable de la desaparición al presunto acosador.

Soraya comenta que la denuncia fue puesta el mismo día que desapareció su hija y que hasta el día de hoy no hay respuestas por parte de la Policía Nacional de Perú

“Solo me dicen que están investigando y nada más, no me dan otra respuesta ni nada, a diario recibo llamadas de personas diciendo que han visto a mi hija pero solo son para burlase o jugar con mi desesperación, yo solo pido que mi hija aparezca que las autoridades me ayuden por favor”

La última vez que la mujer de 41 años fue vista, vestía con una visera crema, un polo verde, una falda marrón, zapatos marrones y una cartera negra.

Ante cualquier información acerca del paradero de Jackelin puede comunicarse con los números de teléfono: 941893290 - 922132761.