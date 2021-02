Familias denuncian revendedores de oxígeno y colas: "Es triste verlos llorar cuando se enteran que su ser querido murió"

Indiferencia. Mientras que múltiples casos por Covid-19, padecen de la temible enfermedad y se mantienen expectantes al retorno de sus familiares con los tanques de oxigeno rellenado; hay quienes han aprovechado el contexto de la emergencia sanitaria, para lucrar con la salud de las personas, a costa de desesperación, incertidumbre y temor.

En la avenida Los Próceres en San Juan de Lurigancho, el último viernes se inauguró una nueva planta de oxígeno, lugar el cual no tardó mucho para que se registre una gran cantidad de personas aguardando por adquirir esos metros de oxígeno.

"Vine el jueves para poder ser uno de los primeros en llenar el tanque, sin embargo el mismo viernes con demás personas que esperábamos, se acercaban algunas personas ofreciéndonos estar más cerca del ingreso para poder tener el oxigeno más rápido", explicó Jhoel Reyes.

Entre familias se han unido

Susan Castello, mortificada por el avistamiento de revendedores de cola, se unió con sus vecinos de cola para hacer un registro de quienes realmente han estado haciendo y respetando la fila para identificar a quienes se meten y hacen que demás personas deban prolongar su espera para suministrarse de oxigeno.

"Acá hemos hecho una lista, con número de balón y el nombre del paciente, para que luego no estén apareciendo quienes quieren meterse. Ya hemos botado a algunos revendedores que se han metido, no lo vamos a permitir", enfatizó Castello.

Colas a 250 soles y tanques entre 800 a 1600 soles

Un poco más adentro en la cola, se encontraba Giovanna, quien denunció ante los efectivos policiales que se encontraban custodiando los alrededores, la aparición de demás revendedores de cola y de tanques de oxigeno.

"Me he peleado como con 4 revendedores, se aprovechan cuando uno va a comprar algo o botar algún desperdicio y te ofrecen. A 250 soles la cola y los tanques entre 800 a 1600 soles, no es posible. Estas personas deben ser retiradas y sancionadas", indicó la entrevistada.

Realidad

Mientras se consultaba a las diversas familias que se mantenían a la espera del abastecimiento del insumo, Ricardo Quispe, confesó lo triste que es ver cómo de pronto personas se retiran luego de ser notificados con la terrible noticia de la perdida de sus seres queridos.

"Es triste ver cómo de pronto se van llorando luego de que se enteran que perdieron a algún ser querido. Entre nosotros conversamos, nos vamos conociendo, sin haber tenido algún tipo de contacto previo, el factor en común es el hecho de que necesitamos el oxigeno para nuestras familias. Muchos lloran, muchos golpean el piso, es desgarrador", confesó.

En el norte, este y sur de Lima, se divisa un panorama similar, colas interminables de contenedores color verde. Muchos de estos han servido para salvar vidas mediante su función de almacenar oxigeno; otros que, más es lo que se la han pasado recorriendo diferentes puntos en busca de ser rellenados que, suministrar este insumo invaluable a diferentes víctimas que cayeron por Coronavirus.

rellenados que, suministrar este insumo invaluable a diferentes víctimas que cayeron por Coronavirus.