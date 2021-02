La muñeca "Margarita": el regalo de una niña peruana que cobró vida

Una familia peruana vivió un episodio de terror. Según contaron, la muñeca que un familiar le obsequió a su hija cobró vida y aterroriza a toda su familia.

"A mi casa, 'Margarita' no vuelve más", señaló Eric Carrillo, padre de la menor que obtuvo la muñeca como regalo de una tía abuela, y que ha decidido deshacerse de este atemorizante juguete.

"Mi hija se despierta por la noche y le dice a mi esposa: "mamá hay una niña en el closet, quiero que se vaya. No quiero que esté aquí", de pronto mi hija comienza a llorar sin parar", relató Eric para Telemundo.

Según la niña, la muñeca le hablaba "desde ultratumba. "Mi hija me dijo: "papá me está llamando por mi nombre", contó.

La muñeca llamada ‘Margarita’ fue enviada al Museo del Terror después de llenar de pánico a la familia. Asimismo, el dueño del lugar señaló que también experimentó situaciones terroríficas.

"Cuando llegué al local, me di cuenta que la muñeca no estaba en la hurna. Entonces, comencé a buscarla y la encuentro a 2 metros de distancia, estaba sentado, no es que se haya caído. Además, no tenía su cabello", relató Emilio Obregón, director del Museo del Terror.

Una vidente explicó que los entes malignos llegan a poseer los objetos y pueden utilizarlos para manifestarse. Con una grabadora que capta sonidos del más allá, la vidente asegura que habría tenido comunicación con la muñeca para conocer qué busca el espíritu en la muñeca.