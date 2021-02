Gamarra y Mesa redonda: “Nosotros cerramos, pero ambulantes llenan las calles”

Los comerciantes de Gamarra tendrán que afrontar millonarias pérdidas tras no poder laborar, como en años anteriores, durante la “campaña escolar”. Esto podría producir el cierre de muchos negocios.

“El 80% de Gamarra está paralizado. Solo funcionan algunos talleres para cumplir pedidos pendientes. La campaña escolar ya la perdimos por completo, y es el segundo año. Ningún empresario produce uniformes ni buzos escolares porque no hay demanda y ni se sabe cuándo empezarán las clases presenciales”, comentó la presidenta de la Asociación Gamarra Perú, Susana Saldaña, en un diálogo con Trome.

“Los que producían y vendían con campaña escolar migraron a camisas o ropa de niños y los más pequeños quebraron”, continúo Saldaña.

Sobre la paralización de los negocios en esta nueva cuarentena, la presidenta sostuvo que los negocios solo la podrían resistir si el programa Reactiva es para microempresa (financiamiento).

“El impacto es terrible en la producción y las ventas se están yendo a cero. Gamarra es formal, cumple las normas, genera empleo y paga impuestos. Nosotros no producimos ambulantes ni están alrededor, pero se han apoderado de los alrededores y ni la Municipalidad de La Victoria ni la Municipalidad de Lima ni el Gobierno Central no lo resuelven”, enfatizó Saldaña.

Este drama también se vive entre los comerciantes de Mesa Redonda, quienes no han podido vender lo poco que compraron para su campaña de verano. Este conglomerado les pide a las autoridades que proteja el comercio formal, ya que los únicos que “pueden” vender en plena cuarentena son los vendedores ambulantes.

“Estamos abandonados, desamparados. Somos más de 18 mil negocios formales, cerrados acatando, pero la Municipalidad de Lima no controla a los informales que mantienen tomadas las calles”, enfatizó Román Nazario, vicepresidente de la Cámara de Empresarios y Comerciantes de Mesa Redonda.

Problemas del comercio online

Ambos conglomerados coincidieron en que el comercio online no es la solución para sus negocios ya que no sale a cuenta para los clientes por el pago extra que tendrían que hacer por el servicio de delivery. “Esas cosas parece que el Gobierno no ve”, aseveró Saldaña.