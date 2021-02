Canillitas son impedidos de trabajar en Centro de Lima

La incertidumbre de la pandemia del coronavirus golpea a todos. La cuarentena también ha perjudicado a los vendedores de periódicos de la capital, como es el caso de Juan Romero, quien se dedica a la venta de diarios y revistas hace 60 años junto a toda su familia.

Romero le contó a La República que ayer, miércoles 3 de febrero, un grupo de fiscalizadores de la Municipalidad de Lima cerraron su quiosco que venía funcionando hace 100 años.

Como Juan, son otros 31 canillitas que no pueden abrir sus negocios. Según exponen, un grupo de agentes de fiscalización de la Municipalidad de Lima intervino sus puestos por no contar con los permisos actualizados y los equipos de bioseguridad en el marco del estado de emergencia.

Además, indican que se les estaría restringiendo la venta a solo periódicos y revistas, más no el de golosinas, bebidas y otros alimentos, cuyo ingreso significa gran porcentaje de sus ganancias.

“No se quisieron identificar y me cerraron el puesto. Me obligaron a cerrar mi módulo y si no cerraba me quitaban mi mercadería. Me siento mal, estoy enferma, les explico, pero no me entienden”, narró Sonia Aliaga, canillita del Centro Histórico.

“Todos los documentos están en mesa de partes, no entiendo qué es lo que quieran. Me dicen que no tengo permiso y que soy informal. Tengo una niña de 10 años y vivo del día a día y nos ponen multas ¿Qué voy hacer ahora?”, agregó

Los 32 canillitas que se han quedado sin trabajo pertenecen a la Federación Nacional de Vendedores de Diario, Revistas y Loterías del Perú y alegan que tienen problemas para formalizar desde los cambios que hubo con la gestión anterior de Susana Villarán, dicho cambio los obligó a volver a fojas cero y empezar todo de nuevo.

La Municipalidad de Lima se pronuncia

Por su parte la Municipalidad de Lima, mediante un comunicado, a desmentido que se haya producido una intervención arbitraria o que no se haya informado debidamente a los comerciantes. Explican que estarán amparando en las normativas establecidas para la lucha contra el COVID-19.