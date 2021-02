Mujer lleva ayuda a comedor popular que sufrió asalto: “es poco, pero espero que sirva”

En Ancón, una migrante venezolana decidió ayudar con lo poco que tenía a un comedor popular del distrito que acababa de sufrir el robo de víveres y electrodomésticos.

Su acto de caridad quedó registrado gracias a las cámaras de América Noticias. El periodista Gunter Raver la sorprendió bajando de una mototaxi con alimentos, por lo que se acercó a consultarle.

“Quería traer esta colaboración, es poco, pero espero que sirva”, dijo la humilde madre de familia, Vanessa Lara, quien aprovechó para pedir ayuda médica para su menor hija.

“Mi hijita tiene problemas neurológicos, le han mandado resonancia, tiene temblores en su cuerpo. Pero no he tenido para hacerle el examen que en Tumbes me costó 900 soles”, comentó la mujer.

Vanessa Lara dejó su número telefónico 924258089 para recibir todo tipo de ayuda posible para su niña.

Ubica todas las “ollas comunes” de Lima

Debido a la cuarentena total, muchos peruanos y peruanas necesitan ayuda. Por lo que diversos proyectos de ayuda social se han formado para que personas de bajos recursos puedan recibir auxilio, como es el caso de alimentos.

“Manos a la Olla”, de la Municipalidad de Lima, busca “contribuir con las ollas comunes para que sean autosostenibles”, según Víctor Quinteros, gerente de Participación Vecinal del municipio capitalino.

La particularidad de este proyecto es que puedes visualizar la ubicación de cada una de las “ollas comunes” de Lima Metropolitana desde Google Maps (ingresa aquí), a través de la web de la Municipalidad. Con esto se busca que más personas ayuden a la causa en el marco de la campaña “Adopta una olla”.