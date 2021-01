“Me quedé dormido y se llevaron mi balón”: joven acusa a otro de robarle en cola de Criogas

En los exteriores de la distribuidora de oxigeno medicinal Criogas, que es dirigida por el Ángel del Oxígeno, un joven acusó a otro de robarle su balón de gas.

Según un informe de América Noticias, el acusado, de nacionalidad venezolana, negó todas las acusaciones, pero fue conducido a la comisaría de la zona por miembros de la Policía Nacional del Perú para continuar con las investigaciones del caso.

“Yo estaba en la fila, como estaba cansado me quedé dormido y con otra persona se han llevado mi balón. No he visto lo que ha pasado, pero las personas que han estado acá lo han visto y han señalado a él”, dijo el afectado, quien también fue a la comisaría a interponer su denuncia.

Cierre de local

El dueño de Criogas, Luis Barsallo, señaló que no atenderá hoy, 28 de enero, debido a que el resguardo policial no es el suficiente y continúa recibiendo amenazas de muerte por parte de extorsionadores.

Como se recuerda, hace unos días, el “Ángel del Oxígeno” denunció que ciudadanos inescrupulosos realizan el cobro de hasta S/100 soles por espacios en fila en los exteriores de su local, situado en el Callao. Además, indicó que recibía amenazas de presuntos revendedores de este insumo medicinal para los pacientes COVID-19.

Según el informe de RTV, la distribuidora señala que, si bien han contado con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, este no ha sido suficiente y que existen personas que siguen realizando amenazas e incluso enviaron documentos a fin de adquirir el oxígeno para su reventa.