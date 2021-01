Estados Unidos: vecinos pagan por 2 años un departamento para trabajadora de limpieza

La decisión de un grupo de vecinos hizo llorar de felicidad a una mujer en Estados Unidos. Y es que, los moradores de un edificio de Nueva York se organizaron para pagar el departamento de una mujer quien ha estado a cargo de la limpieza del lugar desde hace 20 años.

Debido a la pandemia del coronavirus, Rosa se quedó sin trabajo y, por ende, sin ingresos, por lo que tuvo que irse a vivir con una de sus hermanas. Sin embargo, jamás pensó que su arduo esfuerzo sería retribuido de una forma especial.

Al conocer la situación de la mujer, los vecinos decidieron unirse para pagarle por dos años la residencia en uno de los departamentos del edificio, dónde ella realizó la limpieza por mucho tiempo.

Es así que uno de los organizadores de esta grata sorpresa quiso registrar el momento exacto de la reacción de Rosa y subirlo a las redes sociales. El video rápidamente se ha viralizado en redes sociales.

Rosa fue llevada engañada al último piso, donde estaba ubicado el departamento, y ,tras hacer un paseo completo, le revelaron la sorpresa.

This hard working and loyal cleaning woman who hit hard times during the Pandemic was given an apartment thanks to all the people who lived in the building where she worked-- She's given a 2 year lease.



Humanity ❤️ pic.twitter.com/u0uA0z6tly