Captan a cobrador agrediendo a hombre con discapacidad

Un vídeo ha causado indignación en las redes sociales ya que se muestra como un cobrador, de la empresa de transporte urbano “Chosicano”, agrede a una persona con discapacidad motora quien le pidió ayuda para bajar del vehículo.

Gracias a que un transeúnte grabó lo ocurrido en la Carretera Central con la intersección de la Calle Salaverry, en el distrito de Chosica, se evidenció el mal accionar del trabajador del Chosicano al lanzar la muleta a varios metros de distancia lejos de su usuario.

Ante ello, el chofer de la unidad vehicular, al darse cuenta que estaban siendo grabados desde el paradero, bajó de la cúster y puso en su lugar a su compañero, ayudó al pasajero y se retiraron rápidamente de la zona.

“¿Por qué eres así?”, le increpó el conductor al cobrador. “Disculpa, mano”, le dijo el mismo sujeto al pasajero antes de escapar de la pronta llegada de la Policía Nacional del Perú.

“Yo todos los días utilizo el “Chosicano” y veo el correteo. Esto que he captado en imágenes es el pan de cada día. No solo es eso, a veces tampoco no recogen a las “mamitas”, no recogen a las personas con discapacidad. Todos los días existe este tipo de maltratos”, comentó el autor del vídeo, Rómulo León.

Este no es un hecho aislado con las personas con discapacidades diferentes, quienes que tienen que sufrir el maltrato de los transportistas a diario con tal de movilizarse.

“No todos te ayuda, pasan rápido y ni siquiera se detienen cuando te ven”, comentó Eduardo, transeúnte que vive en carne propia la discriminación por parte de malos elementos de nuestra sociedad.